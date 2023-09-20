Beşiktaş, Club Brugge maçı için hazır

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Jan Breydel Stadion'da, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ, COLLEY İLE TOPLANTI YAPTI

Öte yandan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Gambiyalı savunmacı Omar Colley'in halsizlik şikayeti bulunduğunu dile getiren Şenol Güneş, antrenman öncesinde tecrübeli savunmacıyla bir süre toplantı yaptı. Colley daha sonra takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Jan Breydel Stadion'da Club Brugge ile karşılaşacak.