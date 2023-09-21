Beşiktaş Club Brugge ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasından tam 6 futbolcuyu yedeğe çekerken, orta sahada Demir Ege sürprizi yaşandı. Genç futbolcu Salih Uçan'ın yerine maça 11'de başladı. Kaleyi her zaman olduğu gibi milli eldiven Mert Günok'a teslim eden Güneş, defansta Necip - Colley ikilisinin yerine Amartey - Bailly'ye şans verdi. Masuaku da uzun bir aradan sonra 11'e dönerek karşılaşmadaki yerini aldı. Orta sahada Amir'in yanına Demir Ege'yi koyan tecrübeli teknik adam, hücum hattında Rachisa - Gedson - Muleka ve önlerinde (1 maç aradan sonra) Aboubakar'ı sahaya sürdü.

BELÇİKA POLİSİNDEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

8 yıl önce yine Jan Breydel Stadı'nda Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü tur karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar, Belçika taraftarları ve polisi arasında büyük olaylar çıkmıştı.

Bu kez güvenliği sağlama almak isteyen Belçika polisi, gün boyu şehirde ve maç öncesi statta çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaşlı taraftarlar için toplanma yeri belirleyen polis, siyah beyazlıları polis koruması eşliğindeki otobüslerle stada getirdi ve iki aşamalı arama noktasından geçirdi. Aynı zamanda polis helikopterleri de sürekli olarak stadın üstünde tur atarken, onlarca atlı polis de görev yaptı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TÜM BİLETLERİ TÜKETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar Brugge maçına büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar 29 bin kişilik Jan Breydel Stadyumu'nda, kendilerine ayrılan bin 500 kişilik bölümün biletlerini tamamen tüketti. Bu arada şehirde farklı ülkelerden gelen ve bilet arayan çok sayıda Türk vatandaşın olduğu da görüldü.