Beşiktaş, Cengiz Ünder ile Sözleşme İmzaladı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Cengiz Ünder ile bir araya gelerek kendisine resmi olarak 'hoş geldin' dedi ve başarılar diledi.
BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Cengiz Ünder ile bir araya geldi.
Adalı, Beşiktaş sözleşme imzalayan Ünder'e "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek siyah beyazlı formayla başarılar diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor