Beşiktaş, Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo Glimt'e deplasmanda 3-1 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Gronbaek, Moumbagna ve Saltnes kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Moe'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

STAT: Aspmyra

HAKEMLER: Nenad Minakovic, Svetozar Zivin, Nikola Borovic

BODO GLİMT: Haikin - Wembangomo (Dk. 75 Sjovold), Moe, Bjortuft (Dk. 86 Amundsen), Bjorkan, Brunstad Fet (Dk. 75 Saltnes), Berg, Gronbaek, Sorli (Dk. 61 Zugelj), Moumbagna (Dk. 86 Kapskarmo), Pellegrino

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Onana (Dk. 61 Muleka), Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Gedson), Ghezzal (Dk. 72 Rebic), Rashica (Dk. 61 Cenk Tosun), Aboubakar (Dk. 84 Semih Kılıçsoy)

GOLLER: Dk. 28 Gronbaek, Dk. 58 Moumbagna, Dk. 87 Saltnes ( Bodo Glimt ) - Dk. 90+1 Moe (Kendi Kalesine) ( Beşiktaş )

SARI KARTLAR: Berg ( Bodo Glimt ) - Ghezzzal, Muleka ( Beşiktaş )

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Gronbaek, 58'inci dakikada Moumbagna ve 87'nci dakikada Saltnes kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golünü ise 90+1'inci dakikada Moe kendi kalesine attı.

1'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorli, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

14'üncü dakikada Necip'in uzun pasında topu kontrol eden Chamberlain bekletmeden ceza yayındaki Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Haikin gole izin vermedi.

28'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sorli'nin şutunda kaleci Mert gole izin vermedi. Seken topu takip eden Gronbaek, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Bodo Glimt'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Bodo Glimt gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Pellegrino kaleci Mert'i geçtikten sonra dar açıdan vuruşunu yaptı. Direkten dönen topu takip eden Moumbagna'nın vuruşunda Necip Uysal topu çizgiden çıkarttı.

58'inci dakikada Norveç ekibi farkı 2'ye çıkarttı. Gronbaek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moumbagna'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-0.

62'nci dakikada Bodo Glimt bir gol daha buldu.

72'nci dakika sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'u ortasında ceza sahası içinde Aboubakar kafayı vurdu. Kaleci Haikin gole izin vermedi.

81'inci dakikada Gedson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, arkadan gelen Rebic'i gördü. Bu oyuncun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

87'nci dakikada Bodo Glimt bir gol daha buldu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Pellegrino'nun vuruşunda savunmaya çarpan top Saltnes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlajk ağlarla buluştu: 3-0.

90+1'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye düşürdü. Hadziahmetovic'in uzun pasında ceza sahası içindeki Moe'nin ters vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu.