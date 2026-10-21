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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda deplasmanda 83-48 kazandı

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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini deplasmanda 83-48 mağlup etti. Nymburk'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 45-20 önde bitirip grup mücadelesine galibiyetle başladı.

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini deplasmanda 83-48 mağlup etti.

Çekya'nın Nymburk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-15 önde bitiren siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekteki etkili savunmasının ardından soyunma odasına 45-20 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-38'le geçen Beşiktaş BOA karşılaşmayı 83-48 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.

Kaynak: AA
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