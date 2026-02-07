Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Karşılaşma 17.30'da başlayacak ve hakemler Önder Yılmaz, Sertan Kırklar ile Haldun Çoban görev alacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA, yarın sahasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Önder Yılmaz, Sertan Kırklar ve Haldun Çoban hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 5. sırada yer alıyor.

Sezondaki 16 müsabakanın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet ise 2. basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 8. haftada sahasında Beşiktaş BOA'yı 107-78 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
