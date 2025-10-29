Beşiktaş BOA, Enea Gorzow'u Konuk Ediyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş BOA yarın Polonya'nın Enea Gorzow ekibini konuk edecek.

BJK Akatlar'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 3 maçta 2'şer mağlubiyet ve birer galibiyet aldı. Beşiktaş BOA son sırada yer alırken, Polonya temsilcisi üçüncü basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip gruptaki son maçında Charnay Basket'e 67-59 yenilirken, Enea Gorzow ise Athinaikos Qualco ise 79-56 mağlup oldu.