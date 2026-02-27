Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 107-61 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Nihat Çetin, Anıl Veziroğlu, İsmail Bayram

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı 21, Elif Emirtekin 2, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 11, Başak Altunbey, Nisa Yalçın 10, Sıla Kaya 8

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 9, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Bilgiç 12, Özge Özışık 4, Gizem Sezer 6, Meltem Yıldızhan 16, İlayda Güner 11, Whitcomb 8, Fasoula 15, Fraser 7, Toure 16

1. Periyot: 19-30

Devre: 32-57

3. Periyot: 52-79

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 107-61 mağlup etti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Aslan
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü