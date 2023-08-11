Beşiktaş, Berkay Vardar'ı 1 yıllığına FC Sheriff'e kiraladı

Beşiktaş, genç ön libero Berkay Vardar'ı FC Sheriff'e 1 yıllığına kiraladı. Yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.