Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Takım başarılı olsun da bize yapılanları biz kaldırırız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın başarılı olması durumunda yapılan eleştirileri kaldırabileceklerini söyledi. Çebi, Galatasaray tribünlerinde kendisine yapılan küfürleri unutmadığını belirtti ve taraftarın kendisine sahip çıkmasını beklediğini ifade etti. Ayrıca, kulübün bir kripto varlık işlem platformu ile sözleşme imzaladığı da açıklandı.

Ali DANAŞ, İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takım başarılı olsun da bize yapılanları biz kaldırırız. Galatasaray tribünlerinde bana edilen küfürleri unutmadım. Taraftarımızın bana sahip çıkması gerekirken yapılanları anlayamıyorum" dedi.

Token konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlı kulüp, bir kripto varlık işlem platformu ile sözleşme imzaladı.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Başkan Çebi'nin gündemle ilgili açıklamaları şöyle;

"Mali olarak Beşiktaş'ın iyi yönetildiğini ifade edebilirim. Transfer döneminde dikkatli olduk. Bunun karşılığını sportif ve mali olarak göreceğiz. Önemli olan sportif ve mali başarıyı beraber yürütebilmek.

Mali yapının düzeldiği bir ortamda muhalifler gelmek isteyebilirler, bir grup taraftar da onlarla hareket edebilir. Neden böyle yaptıklarını gelip anlatsınlar. Her Cuma öğleden sonra bu arkadaşları bekliyorum. Gelip dertlerini anlatsınlar. Sosyal medyada yazılıp çiziliyor ama buraya gelen yok. Takım başarılı olsun da bize yapılanları biz kaldırırız. Galatasaray tribünlerinde bana edilen küfürleri unutmadım. Taraftarımızın bana sahip çıkması gerekirken yapılanları anlayamıyorum.

Trabzonspor'a yenildiğimizde kahroldum. Sabırla beklemek ve sezon sonunu görmek lazım. Ben eleştirileri dinlemeye hazırım, yeter ki takımın morali bozulmasın. Tribünde birkaç kişi bağırıyor diye tüm tribün bağırdı algısı yapılmasını art niyetli buluyorum.

Futbolcularla ilişkileri teknik direktör yönetir. Hoca, performansa göre oyuncuları kadroya alır ya da almaz. Benzer şeyler başka takımlarda da oluyor ama bu kadar gündeme gelmiyor. Bizde bu konuların gündeme getirilmesi art niyettir.

Onana'nın iyi bir futbolcu olduğuna inanıyorum. Birçok teklif varken kendisini buraya getirdik. Hocanın forma adaleti olduğuna inanıyorum. Kim başarılıysa formayı ona verir.

Yanlış Onana alındı diyen kişi Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Aklınca espri yaptı. Espri değilse aklından zoru vardır. Böyle bir şey olması söz konusu değil. Beşiktaş'a zarar verecek herkesin karşısında olacağız."