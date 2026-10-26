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Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR koltuğuna John Allan Beaton oturacak

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Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR koltuğuna John Allan Beaton oturacak
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Trendyol Süper Lig 9. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR koltuğunda John Allan Beaton oturacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak, Beaton'a AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Başakşehir maçının VAR'ı John Allan Beaton oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda John Allan Beaton oturacak. İskoç hakeme AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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