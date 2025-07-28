Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov'u Dinamo Moskova'ya Gönderdi
Beşiktaş, 27 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zainutdinov'un transferi için Dinamo Moskova ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüp, Zainutdinov'a katkıları için teşekkür etti.
BEŞİKTAŞ, 27 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zainutdinov'un transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor