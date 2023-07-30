Beşiktaş, Ante Rebic'i transfer etmek için görüşmelere başladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat hücum oyuncusu Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Ante Rebic'i İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Havalimanında kendisini karşılaşmaya gelen Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektiren Rebic, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rebic, "Buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim. Gelmeden önce Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu" ifadelerini kullandı"