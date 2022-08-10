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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde, günün ilk antrenmanında sabah sahada kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı ekip öğle saatlerindeki antrenmanı ise salonda gerçekleştirdi. Teknik direktör Ismael'in yardımcıları yönetimindeki antrenmanda, futbolcular üç grup halinde denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Serdal Kalaycı - Spor

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