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Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var

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Beşiktaş'tan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği isimlerden bir tanesi olan Daniel Amartey'e Premier Lig'den ilgi var. Amartey'i ligin yeni ekibi Ipswich Town takip etmeye başladı. Ganalı futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve göndermek için takım aradığı futbolculardan olan Daniel Amartey'e İngiltere Premier League'den piyango gibi talip çıktı.

IPSWICH TOWN TAKİBE ALDI

Africafoot'un haberine göre; siyah-beyazlılarda yolların ayrılmak istendiği isimlerden Amartey'i İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town takip etmeye başladı. Ganalı futbolcu, Ada futboluna yabancı değil. Daha önce Leicester City'de forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, 145 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Geçen sezon başında Leicester City'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlılarda şimdiye kadar 27 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi. Ganalı yıldızın Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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