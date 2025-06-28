Beşiktaş 2025/26 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş 2025/26 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, 2025/26 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Takım, yarın da basına kapalı antrenman gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ, 2025/26 sezonu hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan toplu oyunlarla tamamlandı. Futbol Akademi sporcularından Poyraz Gelen ile Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

İzinli olan futbolculardan Rafa Silva 2 Temmuz'da, Ciro Immobile 1 Temmuz'da, Demir Ege Tıknaz ise 30 Haziran'da takımımıza dahil olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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