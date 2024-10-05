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Bertuğ Yıldırım Getafe ile Gol Sevinci Yaşadı

Bertuğ Yıldırım Getafe ile Gol Sevinci Yaşadı
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La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Osasuna ile oynanan maçta 1-1 berabere kalınan karşılaşmada bu sezonki ilk golünü attı. Maçta konuk ekip Osasuna, 60. dakikada skoru eşitledi.

La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 1-1 biten Osasuna maçında bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

La Liga'nın 9. haftasında milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, Coliseum Alfonso Perez'de mücadele ettiği Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında sol taraftan Alex Sola'nın ortasına kale önünde iyi yükselen Bertuğ, yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve takımı adına ilk kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarıda baskısını artıran Osasuna, 60. dakikada Ante Budimir'in golüyle skoru eşitledi. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bertuğ Yıldırım 46. dakikada yerini Borja Mayoral'a bıraktı.

Bu sonuçla ligde 5. beraberliğini alan Getafe puanını 8'e yükseltti. Osasuna ise 15 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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