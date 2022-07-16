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Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı

3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 2022-2023 sezonu çalışmalarına Afyonkarahisar'da start verdi.

3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, 2022-2023 sezonu çalışmalarına Afyonkarahisar'da start verdi.

Edinilen bilgiye göre, 12 gün sürecek olan kampta takım, ilk antrenmanını yaptı.

Kampta Bilal Şeflek, Muhammed Burak Çelik, Can Türk, İsmail Karakaş, Fatih Kunat, İbrahim Başer, Özgür Kazar, Emrah Dağ, Hasan Sürmeli, Yasin Reis, Önder Akdağ, Alper Kağan Çakır, Kadir Bilimler, Erdinç Çepoğlu, Ali Kemal Özkan, Ali Mert Işık, Yusuf Atasoy, Mert Yıldız, (Alt Yapı) Süleyman Tunahan Yılmaz, (Alt Yapı) ve Hakan Şimşek (Alt Yapı) yer alıyor. - KÜTAHYA

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