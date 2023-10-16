Belediye Derincespor'da Teknik Direktör Turhan Sofuoğlu ile Devam Kararı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Belediye Derincespor'da 8 haftada alınan bir galibiyet ve 3 beraberliğin ardından teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile devam kararı alındı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Belediye Derincespor'da 8 haftada alınan bir galibiyet ve 3 beraberliğin ardından teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile devam kararı alındı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor'da üst üste alınan mağlubiyetler ve son maçta Karaman FK karşısında alınan beraberliğinin ardından yönetim kurulu dün akşam toplandı. Teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile yolları ayırıp ayırmamayı masaya yatıran yönetim kurulu, yola devam kararı aldı.

Belediye Derincespor, bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 19 takımlı Kırmızı Grup'ta yalnızca 6 puan toplayabilen Kocaeli temsilcisi, 16. sırada bulunuyor. - KOCAELİ