Belçika Grand Prix'si İçin Geri Sayım Başladı

Belçika Grand Prix'si İçin Geri Sayım Başladı
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Formula 1 sezonunun 13. yarışı olan Belçika Grand Prix'si, bu hafta sonu Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek. Sıralama turları yarın yapılacak, yarış ise 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika'da düzenlenecek. Belçika Grand Prix'si, 7 bin 4 metre uzunluğundaki Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 27 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. İlk olarak 1950 yılında gerçekleştirilen Belçika Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2024 yılında 1: 44.701 derecesiyle Meksikalı sürücü Sergio Perez yaptı.

Geride kalan 12 yarışta Oscar Piastri 5, Lando Norris 4, Max Verstappen 2 ve George Russell da 1 kez kazandı.

Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 234 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 226 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 165 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 147 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 119 puan

Takımlar

1 - McLaren: 460 puan

2 - Ferrari: 222 puan

3 - Mercedes: 210 puan

4 - Red Bull: 172 puan

5 - Williams: 59 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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