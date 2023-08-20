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Bekleneni veremedi! Morutan, Süper Lig ekibine imzayı atıyor

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın. Başkent ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son şampiyon Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oluyor. Ertan Süzgün'ün haberine göre, Ankaragücü, saı-kırmızılılardan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Başkent ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var. Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor. Galatasaray'ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Bekleneni veremedi! Morutan'ın yeni takımı belli oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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