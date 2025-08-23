Bayern Münih Sezona Fırtına Gibi Başladı: Leipzig'i 6-0 Mağlup Etti
Bundesliga'nın açılış maçında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Michael Olise ve Harry Kane'nin golleriyle dikkat çekti.
Bundesliga'da yeni sezonun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-0 mağlup etti.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Michael Olise'nin 27. dakikadaki golüyle öne geçerken Luis Diaz'la 32. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Michael Olise'yle 42. dakikada 1 gol daha bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Bayern Münih, Harry Kane'nin 64, 74 ve 77. dakikalarda üst üste kaydettiği gollerle karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor