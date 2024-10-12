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Bayburt'ta Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

Bayburt'ta Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti
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Bayburt Valiliği ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle 'Amatörler Türk Sporunun Kalbidir' sloganıyla kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Vali Mustafa Eldivan, spor etkinlikleri kapsamında herkesi sporla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bayburt Valiliği, Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle "Amatörler Türk Sporunun Kalbidir" sloganıyla gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Bayburt'ta her daldan sportif aktivelerin yapıldığını ifade eden Vali Eldivan, spor etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta yediden yetmişe herkesi sporla buluşturmayı hedeflendiklerini belirtti. Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gösterileri ile sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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