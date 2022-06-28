BAÜN'lü sporcu Kerem Kamal'dan Akdeniz oyunlarında altın madalya - Haberler

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BAÜN'lü sporcu Kerem Kamal'dan Akdeniz oyunlarında altın madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BAÜN'lü sporcu Kerem Kamal'dan Akdeniz oyunlarında altın madalya

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Grekoromen stilde Türkiye'yi 60 kg'da temsil eden Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Kerem Kamal, şampiyon olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Grekoromen stilde Türkiye'yi 60 kg'da temsil eden Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Kerem Kamal, şampiyon olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören Kerem Kamal, final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 yenerek altın madalya kazandı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'tan Tebrik

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası organizasyonlardaki başarılarını gururla takip ettiklerini belirten Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Kerem Kamal'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Kerem Kamal Spor Haberler

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