Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Yıldız golcüyü takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için kararını verdi.

GALATASARAY MASADAN KALKTI

Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başlamış ve konuşmalar fazla sürmeden sona ermişti.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşme uzatma teklifini kabul eden Batshuayi'nin kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi. Belçikalı oyuncunun sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş alacağı öne sürüldü.