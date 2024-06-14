Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Batshuayi, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi, Galatasaray ile de görüşmüştü. Ancak, sarı-kırmızılıların maaş teklifi Belçikalı oyuncunun beklentilerini karşılamadı. Batshuayi, Fenerbahçe ile yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş karşılığında anlaştı ve kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Yıldız golcüyü takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için kararını verdi.
GALATASARAY MASADAN KALKTI
Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başlamış ve konuşmalar fazla sürmeden sona ermişti.
FENERBAHÇE ANLAŞTI
Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşme uzatma teklifini kabul eden Batshuayi'nin kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi. Belçikalı oyuncunun sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş alacağı öne sürüldü.