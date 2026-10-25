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Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde Fenerbahçe Tarfin'e 72-97 yenildi

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Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Karşıyaka evinde Fenerbahçe Tarfin'e 25 sayı farkla 72-97 yenildi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 3. galibiyetini alırken Karşıyaka 3. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

KARŞIYAKA: Weber 8, El-Amin 22, Kelly 5, Yavuz 12, Enoch 13, Muhaymin 2, Starks, Hakan 4, Munson 2, Ouattara 4

FENERBAHÇE TARFİN: Sertaç 8, Forrest 10, Key 7, Shields 10, Sargiunas 22, Larkin 8, Bingham 3, Tucker 14, Melih 3, Onuralp 8, Silva 4

1'İNCİ PERİYOT: 16-25

İLK YARI: 36-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-74

5 FAULLER: Enoch (35.31), Muhaymin (37.15) ( Karşıyaka ), Silva (36.35) ( Fenerbahçe )

Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Fenerbahçe Tarfin'e 25 sayı farkla yenildi: 72-97. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 3'üncü galibiyetini, Karşıyaka ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

İlk çeyrekte dış atışlarla skor üreten Fenerbahçe, bu bölümü 9 sayı üstün tamamladı: 16-25.

İkinci periyodun başında Larkin'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, Tucker'in son saniye 3'lüğü ile soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 36-49.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe'de Shields skora katkı sağladı. Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertliler son bölüme 24 sayı üstün girdi: 50-74.

Final periyodunda Sargiunas ile skor üreterek üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin maçı farklı kazanmayı başardı: 72-97.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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