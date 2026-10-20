Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, SIG Strasbourg'u 83-77 yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, SIG Strasbourg'u 83-77 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini 83-77 mağlup etti. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, B Grubu'ndaki ikinci maçını kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Ritvars Helmsteins (Letonya), Geert Jacobs (Belçika)
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 13, Nikolic 5, Metu 12, Ballo 1, Pierre 2, Robinson 10, Berkan Durmaz 5, Smailagic 16, Buğrahan Tuncer 2, Simpson 17
SIG Strasbourg : Difuidi 16, N'Doye 6, McKoy 11, Hands 13, Alajiki 10, Chenery, Lemoine 21, Mata
1. Periyot: 21-16
Devre: 42-33
3. Periyot: 62-56
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini 83-77 mağlup etti.
Kaynak: AA