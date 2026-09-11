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Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası

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- Avustralya: 66 - İspanya: 89 İspanya, adını yarı finale yazdırdı

Salon: Berlin

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Avustralya : Wilson 13, Reid 11, Talbot 11, Fowler, Aokuso 2, Sowah 6, Borlase 8, Bourne 2, Bibby 13

İspanya : Cazorla 7, Martin 14, Conde 10, Fam 9, Gustafson 16, Ortiz 2, Torrens 6, Pueyo 2, Carrera 9, Florez 10, Ginzo 4

1. Periyot: 17-31

Devre: 37-58

3. Periyot: 51-70

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Avustralya'yı 89-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İspanya, yarı finalde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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