Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. Hafta Heyecanı Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague'in 9. haftası, 5, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe Beko, 6 Kasım'da LDLC ASVEL'i, Anadolu Efes ise 7 Kasım'da EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9. hafta maçları 5, 6 ve 7 Kasım'da oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 8 haftada 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer aldı.

Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 8 maçın 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, haftaya 15. basamakta girdi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak haftanın açılış karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 5 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 7. sırada bulunuyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

6 Kasım Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Monaco (Fransa)

7 Kasım Cuma:

20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Güncel
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.