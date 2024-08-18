Crystal Palace'tan Zaha'nın transferi için resmi açıklama var

Galatasaray forması giyen ve adı transferle anılan Wilfried Zaha için İngiltere'den transfer açıklaması geldi. Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish, eski oyuncuları olan Zaha'yı geri istediğini ancak bu transferi gerçekleşmeyeceğini söyledi.

"ZAHA'YI İSTERİM AMA TRANSFER MÜMKÜN DEĞİL"

Parish, "Wilfried Zaha'yı geri isterim. O kulübümüzün, tarihimizin bir parçası. Bu kulübün yeniden dirilişinin merkezinde yer alabilecek birkaç kişi var ve Wilfried Zaha da onlardan biri. Ne yazık ki bu yaz çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayacak gibi görünüyor. Zaha'ya her şeyin en iyisini dilemeye devam edeceğiz. Bazen onunla konuşuyorum. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdiği ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, bu yüzden onun için harika bir hikaye. Ama tabii ki uygun bir durum olsaydı onunla ilgilenirdik." dedi.

VERGİLER TRANSFERE ENGEL

İngiltere'den adı Leicester City ile de anılan Zaha'nın Ada'ya geri dönüşü için en büyük engelin vergiler olduğu öne sürülmüştü. İngiltere'de kariyerine devam etme kararı alan Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray'dam maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte sarı-kırmızılılardan yıllık 8.8 milyon euro alıyor. 31 yaşındaki yıldızın aynı net kazancı İngiltere'de elde edebilmesi için kulüplerin oyuncuya vergi dahil yaklaşık 17 milyon euro (631 milyon TL) ödeme yapması gerekiyor.

İKİ MAÇTA KADROYA ALINMADI

31 yaşındaki futbolcu, transferi gündemde olduğu için Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı iki maçın kadrosunda yer almamıştı. Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Zaha, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 43 maçta 10 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.