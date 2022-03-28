Başkan adayı olacak mı? Ünal Aysal, Galatasaray'ın ağır toplarıyla görüşmelere başlıyor

Galatasaray, Başkan Burak Elmas ve yönetimin idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçime gidiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük bir destek gören eski başkan Ünal Aysal, adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU HAFTA BOYUNCA RANDEVU VERDİM"

Sabah'a konuşan Ünal Aysal, "Son yaşanan gelişmelerden sonra camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi ve bu hafta boyunca randevu verdim." ifadelerini kullandı.

"CAMİANIN ÖNDE GELEN İSİMLERİYLE İSTİŞARELER YAPIYORUM"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı ayrıca, "Bu tarz sorunların devam etmemesi için sistemin detaylı analizini yapıyoruz. Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle istişareler yapıyorum." dedi.

Haberler.com - Spor