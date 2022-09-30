Bandırmaspor, Samsunspor maçını kayıpsız geçmek istiyor

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Ünsal Yamaner, Samsunspor karşısında puan ya da puanlar alarak sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Ünsal Yamaner, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynayacakları Samsunspor müsabakasına hazır olduklarını söyledi. Yamaner, mücadele için 515 kombine hariç satılan bilet sayısının toplam 799 olduğunu, bu rakamın maç saatine kadar daha da artmasının beklendiğini söyledi. Konuk ekip taraftarları için ayrılan sayının ise 326 olduğu aktarıldı. Takımda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığını dile getiren Ünsal Yamaner, hedeflerinin sahadan puan ve puanlarla ayrılmak olduğunu söyledi.

'Akademi Projesi' askıya alındı

Bandırmaspor genel kurulunda Akademi Projesi açıklanmıştı. Ancak proje, arazinin tarım arazisi olması nedeniyle askıya alındı. Konu ile ilgili Basın Sözcüsü Yamaner, "Tarım arazisi olduğundan dolayı yıllık kontratlarla yapılması söz konusu. Büyük bir yatırım yapıldıktan sonra bir anda oradan çıkarılma söz konusu. Bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. İlk gayemiz arazinin statüsünü değiştirmeye çalışıyoruz. Proje için maddi kaynak oluşturabilecek sponsorlar arazinin bu statüsünden dolayı projeye yanaşmıyorlar. Sanırım bu sorun 2 aylık gibi bir sürede netlik kazanır diye düşünüyorum. Bandırmaspor olarak bu arazide mi devam edeceğiz yoksa mevcut antrenman tesisimizin olduğu alanda bir tesisleşme yapacağız bu durumlar belli olacak" dedi. - BALIKESİR