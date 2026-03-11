NBA'de tarihi gece

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ), Bam Adebayo'nun 83 sayı attığı maçta Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti.

Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo 83 sayı, 9 ribauntluk performansıyla Kobe Bryant'i geride bırakarak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu. Sıralamada efsane isimlerden Wilt Chamberlain 100 sayıyla zirvede yer alırken, Kobe Bryant ise 81 sayıyla üçüncü sıraya geriledi.

Simone Fontecchio 18, Davion Mitchell 12 ve Pelle Larsson ise 10 sayıyla sezonun Miami'nin 37. galibiyetine katkı sundu.

Bu sezonun 48. mağlubiyetini alan Wizards'ta Alex Sarr 28, Will Riley 22 sayı kaydederken, Tre Johnson ve Jaden Hardy 17'şer sayıyla oynadı.

Alperen Şengün'den 'double-double'

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 113-99 yendi.

Toyota Center'da oynanan mücadelede Alperen, 14 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Kevin Durant 29 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Amen Thompson ve Jabari Smith de 23'er sayıyla takımına katkı sundu.

Raptors'ta ise RJ Barrett 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Scottie Barnes 24 sayıyla maçı tamamladı.

Adem Bona'lı Philadelphia 76ers sahasında kazandı

Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'i 139-129 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle takımının galibiyetinde rol oynadı.

Cameron Payne 32 sayıyla 10 asistle, Kelly Oubre 30 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı sağladılar.

Grizzlies'ta, Cedric Coward 13 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken, Ty Jerome 26 ve GG Jackson ise 15 sayı kaydetti.