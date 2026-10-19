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Balıkesirspor Etimesgutspor deplasmanında 2-2 berabere kaldı, 7. sıraya geriledi

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Balıkesirspor Etimesgutspor deplasmanında 2-2 berabere kaldı, 7. sıraya geriledi
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Balıkesirspor, 1922 Akşehirspor galibiyetinin ardından deplasmanda Etimesgutspor'la 2-2 berabere kaldı. İki kez yenik düştüğü maçta puanı Akın Akman ve Emre Gemici'nin golleri kurtardı; Ferit kırmızı kart gördü, 10 kişi kalan takım 13 puanla 7. sıraya geriledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, 1922 Akşehirspor galibiyetinin ardından deplasmanda Etimesgutspor'la 2-2 berabere kaldı, ilk 3 haftada zirvede yer aldığı grupta kendini play-off hattının dışında buldu. Lige 3'te 3'le başladıktan sonra çıktığı iki maçı kaybeden, geçen hafta ise galibiyetle moral bulan Bal-Kes, iki kez yenik duruma düştüğü deplasmanda 1 puanı yıldız hücum oyuncuları Akın Akman ve Emre Gemici'nin golleriyle kurtardı. Ferit'in kırmızı kart görmesiyle son bölümü 10 kişi oynayan Balıkesirspor, deplasmandaki puan almayı bildi. Buna rağmen grupta 13 puanla play-off hattından çıkıp yedinci sıraya geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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