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Balıkesirspor, Etimesgut Spor deplasmanında seriyi bitirip 3 puan hedefliyor

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Balıkesirspor, Etimesgut Spor deplasmanında seriyi bitirip 3 puan hedefliyor
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Balıkesirspor, Etimesgut Spor deplasmanında dış sahadaki kötü gidişi durdurup rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmayı istiyor. Son 2 deplasmanda Eskişehirspor'a 7-1, Bigaspor'a 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, Etimesgut'un evinde gol yemeden 3'te 3 serisini bitirmek istiyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde 1922 Akşehir'i 3-1 mağlup ederek moral bulan Balıkesirspor, pazar günü Etimesgut Spor deplasmanında hem dış sahadaki kötü gidişi durdurmak hem de rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmak için mücadele edecek. Son 2 deplasman sınavında Eskişehirspor'a 7-1, Bigaspor'a 3-2 yenilerek yara alan kırmızı-beyazlılar, bu kez evinde 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Balıkesirspor, kendi sahasında gol yemeden 3'te 3 yapan Etimesgut Spor'un serisini de sonlandırmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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