Bakan Bak, Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası ödül töreni için Antalya'da

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DP Dünya Turu takvimindeki Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nın ödül törenine katılmak üzere Antalya Belek'e geldi.

Turnuvanın düzenlendiği Regnum National Golf Club'e gelen Bakan Bak ile birlikte Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Regnum Otelleri Onursal Başkanı İsmet Öztürk, golf sahasında mücadele eden oyuncuları izledi. Bakan Bak, bugün sona erecek golf turnuvasında şampiyon oyuncunun ödülünü takdim edecek.

