Bahçeşehir Koleji: 94-85
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11'inci maçında İtalya'nın Umana Reyer Venice takımına 94-85'lik skorla mağlup oldu. Maçta devre arasına 29-42 geride girdi.
SALON: Palasport Taliercio
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Tomasz Trawicki, Noam Gordon
UMANA REYER VENICE: Tessitori 12, Cole 7, Horton 6, Lever 2, de Nicolao, Candi 3, Bowman 14, Wheatle 6, Parks 30, Wiltjer 5, Valentine 9
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 31, Cavanaugh 3, Williams 7, Hale 9, Ponitka, Mitchell 6, Kenan Sipahi 6, Koprivica 3, Homesley 11, Göktüğ Baş 6, Furkan Haltalı 3
1'İNCİ PERİYOT: 15-14
DEVRE: 29-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58
