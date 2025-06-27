Bahçeşehir Koleji, Sırp Basketbolcu Balsa Koprivica'yı Transfer Etti
Bahçeşehir Koleji, 2021 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından seçilen Sırp basketbolcu Balsa Koprivica ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladı. Koprivica, 2021 yılından beri Partizan forması giyiyordu.
Bahçeşehir Koleji, 25 yaşındaki Sırp basketbolcu Balsa Koprivica'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından seçilen ve 2021 yılından beri Partizan forması giyen Sırp uzun ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." ifadesi kullanıldı.