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Bahattin Sofuoğlu, Yeni Parçalarla Dünya Supersport Şampiyonası'na Hazırlanıyor

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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni parçalarla geliştirilecek motosikletiyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) gelecek sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Sofuoğlu, geçen sezon elde ettiği başarılarına ek olarak motosikletini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni parçalarla geliştirilecek motosikletiyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) gelecek sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Sofuoğlu, ekim ayının sonunda tamamlaman şampiyonada elde ettiği 168 puanla, pilotlar klasmanında sezonu 6. sırada tamamladı.

Geçen sezonun dördüncü ayağında ilk yarışta üçüncü olan Sofuoğlu, elde ettiği bu dereceyle WSSP kariyerinde ilk podyum sevincini yaşadı. Şampiyonanın İspanya'daki 4. ayağının ikinci yarışını kazanıp podyumun zirvesine çıkan Sofuoğlu, ilk birinciliğini elde etti. Sofuoğlu, geçen sezon biri birincilik olmak üzere 4 kez podyumda yer aldı.

Sofuoğlu, 23-25 Şubat'ta Avusturalya'da başlayacak yeni sezona, yeni parçalarla güçlendireceği motosikletiyle iyi bir başlangıç yaparak, şampiyonada hedeflediği üst sıralara ulaşmayı hedefliyor.

"Çok iyi olmamız gerekiyor ki hedeflediğimiz şeyleri başarabilelim"

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, geçen sezona iyi hazırlandığını fakat iyi başlayamadığını söyledi.

Şampiyonanın dördüncü ayağında elde ettiği zaferle toparlanma sürecine girdiğini aktaran Sofuoğlu, sezonu biri birincilik olmak üzere 4 podyumla tamamladığını belirtti.

Sofuoğlu, sezonun ortalarının güzel, fakat sezon başı ve sonunun kendisi için iyi geçmediğini dile getirdi.

Milli sporcu, yeni sezon için motosikletini geliştirmeleri gerektiğini dile getirerek, "Geçtiğimiz sezon motosikletim iyiydi fakat çok iyi değildi. Çok iyi olmamız gerekiyor ki hedeflediğimiz şeyleri başarabilelim. Diğer markalar geliştirme yapacak. Bizim de geliştirme yapmamız lazım. Sezon öncesi testlerimizdeki hedeflerimiz bunlar. Yeni parçalar denenecek ve adapte olamaya çalışacağız. Yeni parçalarla sezona iyi bir şekilde başlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Sofuoğlu, kış mevsiminde ıslak zemin nedeniyle motosiklet antrenmanının çok etkili olmadığını, bu nedenle şu an spor salonunda ve bisikletle antrenmanlarının sürdüğünü anlattı.

Kuru zemin şartlarında motosikletle antrenmana başlayacağını belirten Sofuoğlu, "Tüm markalar geliştirme yapacak. Biz de yapacağız ki hedefimize ulaşabilelim. Hedeflerimiz belli. En üstü hedefliyoruz. Onun için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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