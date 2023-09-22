Bafetimbi Gomis, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını izledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Japonya'da gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup ettiği müsabakayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis de kızıyla birlikte tribünden takip etti. Gomis, sosyal medya hesabından, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik" notuyla paylaşım yaptı.

Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. Bu mücadeleyi Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis de tribünden takip etti. Kızıyla birlikte maçı izleyen Gomis, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın" notunu düştü. - İSTANBUL