Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç tepkisi: O proje Aziz Yıldırım'ın

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Nihat Özbağı, Halk TV ekranlarında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Nihat Özbağı dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Nihat Özbağı, Ali Koç'un medyaya sunduğu stat projesinin aslında Aziz Yıldırım'ın projesi olduğunu, eski başkan Yıldırım'ın projeyi devir ederken büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

"FENERBAHÇE'NİN ŞANSI DEVAM EDİYOR"

Özbağı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarının sürdüğünü belirtirken, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ KONGRE DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Kongre iddiaları hakkında da konuşan Özbağı, "Taraftar baskısı olursa olağanüstü kongre düşünülebilir. Şu anda öyle bir ortam yok. Eğer kongreye gidilirse başkan adayları çıkar ve o zaman doğru bir zamanlama olur. Bu benim kendi görüşüm. Aziz Yıldırım ne düşünür bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

"STAT PROJESİ AZİZ YILDIRIM'IN PROJESİYDİ''

Nihat Özbağı, gündemde olan stat projesi hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Projenin Aziz Yıldırım döneminde hazırlandığını söyleyen Özbağı, "Bu stat projesi bizim projemizdi. Aziz Yıldırım'dan projeyi istediler. Eğer biz kongreyi kazansaydık, stadı kendi cebimizden yapacaktık. Mevcut yönetim, stadı kendileri yapmış gibi tanıttı. Oysa proje tamamen Aziz Yıldırım'a ait." ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM ÇOK ÜZÜLDÜ"

Özbağı, projeyi devrederken Aziz Yıldırım'ın büyük bir üzüntü yaşadığını da söyleyerek, "Aziz Başkan bu süreçte çok üzüldü. Projeyi emanet etti ama yaşananlar beklediği gibi olmadı." şeklinde konuştu.