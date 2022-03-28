9 Nisan'da yer yerinden oynayacak! Aziz Yıldırım geri dönüyor

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı çarpıcı bir hamle hazırlığı içerisinde. 9 Nisan'da yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimlerine katılması beklenen Yıldırım'ın burada kürsüye çıkarak sarı-lacivertli yönetimi hedef alması bekleniyor.

ALİ KOÇ'U HEDEF ALACAK

Fotospor'da yer alan habere göre, Galatasaray'daki Mali Genel Kurul'da ibra edilmeyerek görevden el çektirilen ve üyeler tarafından eleştiri bombardımanına tutulan Burak Elmas, Aziz Yıldırım'ı da adeta şevklendirdi. Efsane başkan, Yüksek Divan Kurulu seçiminde konuşma yapmaya hazırlanıyor. 9 Nisan'da gerçekleşecek toplantıda Aziz Yıldırım'ın da söz almasına kesin gözüyle bakılırken, efsane başkanın, Ali Koç'u hedef alacağı iddia edildi.

Haberler.com - Spor