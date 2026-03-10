Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azerbaycanlı milli güreşçi Eldaniz Azizli, Dünya Güreş Şampiyonası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Azizli, Hint rakibini yalnızca 13 saniyede mağlup ederek karşılaşmayı kısa sürede kazandı.

13 SANİYEDE NET GALİBİYET

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte rakibine hızlı bir şekilde üstünlük kuran Eldaniz Azizli, henüz 13 saniye dolmadan müsabakayı kazanmayı başardı. Bu hızlı galibiyet tribünlerde büyük alkış aldı.

GÜREŞ DÜNYASINDA GÜNDEM OLDU

Azizli'nin kısa sürede elde ettiği galibiyet güreş dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Sporseverler sosyal medyada Azerbaycanlı güreşçinin performansını öven paylaşımlar yaptı.