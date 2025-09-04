Haberler

Aydın’da Sokak Voleybolu Turnuvası Coşkuyla Başladı

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen sokak voleybolu turnuvası, yoğun ilgi ve coşkuyla başladı. Takımların kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte, vatandaşlar sporculara moral vererek eğlenceli anlar yaşıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen sokak voleybolu turnuvası, vatandaşların yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla başladı.

Asarpark Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde takımlar kıyasıya mücadele ederken, Çineli vatandaşlar da alkışları ve tezahüratlarıyla sporculara moral verdi. Sporseverlerin eğlenceli anlar yaşadığı turnuva, 3 gün boyunca sürecek müsabakaların ardından final karşılaşmaları ile sona erecek. Sporun birleştirici gücünü ortaya koyan etkinlikte, vatandaşlar da hem takımlarını destekleyecek hem de eğlenceli zamanlar geçirme imkanı bulacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
