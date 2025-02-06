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Aydın'da Okullar Arası Basketbol Turnuvası Başladı

Aydın'da Okullar Arası Basketbol Turnuvası Başladı
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Aydın'da düzenlenen Okullar Arası 3x3 Genç Erkekler Basketbol Turnuvası, yüksek tempolu maçlarla heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Genç sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

Aydın'da gerçekleştirilen okullar arası basketbol turnuvası yüksek tempolu maçlarla başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası 3x3 Genç Erkekler Basketbol Turnuvası, bugün başladı. Potanın genç yıldızlarının sahaya çıktığı turnuvaya katılan genç sporcular, şampiyonluk için ter döktü. Atatürk Spor Salonu'nda yüksek tempolu bir şekilde başlayan maçlar, kıyasıya rekabete sahne oldu. Heyecanın doruklara ulaştığı müsabakalarda sporun birleştirici gücüne de vurgu yapılırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımla genç sporculara başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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