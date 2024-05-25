Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda skeet karışık takım kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Lonato kentinde 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonda Sena Can ve Kemal Madencioğlu çifti, toplamda 130 puan atarak 18'inci sırada yer aldı.

Şampiyona yarın yapıacak skeet trio erkekler kategorisi müsabakalarıyla sona erecek.