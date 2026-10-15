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Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler 4. günde 2 altın, 3 gümüş kazandı

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Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler 4. günde 2 altın, 3 gümüş kazandı
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Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Organizasyonda ay-yıldızlıların toplam madalya sayısı 12 altın, 10 gümüş ve 3 bronzla 25'e ulaştı.

Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular, 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Organizasyonda ay-yıldızlıların toplam madalya sayısı ise 12 altın, 10 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 25'e ulaştı.

Engin Kara Avrupa şampiyonu

Şampiyonanın dördüncü gününde U23 erkekler 70 kilo kategorisinde podyuma çıkan Engin Kara; koparmada 137 kilo ve toplamda 301 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu, silkmede ise 164 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Engin Kara'ya madalyasını, müsabakaları salonda takip eden Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes takdim etti.

Hatice Karagöz ve Yezda Akar'dan gümüş madalya

U23 kadınlar 61 kiloda mücadele eden Hatice Karagöz, koparmada 93 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Milli sporcu, silkmede 110 ve toplamda da 203 kiloluk derece elde etti.

Genç kadınlar 61 kiloda yarışan Yezda Akar ise silkmede elde ettiği 111 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Yezda, koparmada 82 ve toplamda 193 kilo ile yarışmayı tamamladı. Aynı kiloda podyuma çıkan bir diğer milli sporcu Buse Er ise koparmada 88, silkmede 103 ve toplamda 191 kiloluk dereceye ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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