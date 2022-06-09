Avrupa basketbolunda deprem! Obradovic'in takımı ligden çekildi - Haberler

Avrupa basketbolunda deprem! Obradovic'in takımı ligden çekildi
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Sırbistan Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Kızılyıldız'ın 3-2 kazandığı serinin son maçında yaşanan tribün olayları sonrası Partizan ligden çekildiğini açıkladı.
Avrupa basketbolunun iki önemli temsilcisi Partizan ve Kızılyıldız arasında oynanan Sırbistan Basketbol Ligi final serisinin son maçında yaşanan olaylar sonrası Partizan çarpıcı bir karar aldı.
PARTİZAN LİGDEN ÇEKİLDİ
Kızılyıldız'ın 3-2 kazandığı serinin son maçında yaşanan tribün olayları sonrası Partizan, Sırbistan Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldı. Partizan kulübü yaptığı açıklamada, Başkan Ostoja Mijailovic ve başantrenör Zeljko Obradovic'in liderliğinde kendi taraftarları da dahil olmak üzere tüm holiganizm etkisi altındaki eylemlere karşı Adriyatik Ligi'nden çekildiklerini belirtti.
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