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Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde maç yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak UEFA Youth League Son 16 Turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında yarın oynanacak UEFA Youth League Son 16 Turu müsabakasını yönetecek. Almanya'nın Mainz şehrindeki Bruchweg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Patrick Schwengers olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atilla Karaoğlan Manchester Gençlik Almanya Spor Güncel Haberler

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