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Atılan manşetler efsane! Bütün Portekiz, Kerem ve Orkun'u konuşuyor

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Benfica'nın deplasmanda Rio Ave'yi 3-2 yendiği maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, damga vurdu. Kerem ve Orkun'un birer gol attığı müsabaka sonrasında milli futbolcular için Portekiz basınında çarpıcı yorumlar yapıldı ve çok konuşulacak manşetler atıldı. Manşetlerde yapılan baklava ve Ramazan ayı vurgusu dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde K Demir Ege Tıknaz'ın takımı Rio Ave'ye konuk oldu.Dos Arcos Stadı'nda oynana maç 3-2 misafir takımın üstünlüğüyle sona ererken, Orkun ve Kerem attıkları gollerle galibiyetin mimarı oldu. Milli yıldızların performansı ülkede gündem olurken, Portekiz basınında atılan manşetler göze çarptı.

"BAKLAVA" BENZETMESİ YAPTILAR

A Bola Gazetesi, Orkun Kökçü'yü "maçın adamı" seçerken milli futbolcu için "30. dakikada 25 metreden, Osmanlı'nın en tatlı lezzeti 'baklava'yı andıran, kusursuz bir teknikle şapkadan tavşan çıkardı. Sadece bununla kalmadı, topu geri almaktan hiç kaçınmadan, bayrağı devralıp orkestrayı yönetmeyi başardı. Golün yanı sıra, Benfica'nın hücum hattını açan ve Rio Ave'nin işini zorlaştıran, akıllarda kalan çok sayıda teknik kalitede pası da vardı." ifadelerini kullandı.

Gazete Kerem Aktürkoğlu için ise "İyi bir teknik performansla galibiyet golünü atarak Benfica'nın kahramanı oldu. Maça çok iyi bir ruhla çıktı." yorumu yapıldı.

Atılan manşetler efsane! Bütün Portekiz, Kerem ve Orkun'u konuşuyor

RAMAZAN AYI VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Record Gazetesi'nin "Türkler Kartal'ın iştahını doyurdu" başlığıyla verdiği haberde, milli futbolcuların perfomansına vurgu yaparak "Ramazan ayının ortasında Kökçü, güzel bir golle skoru açtı ve Florentino'nun 'ihanetine' Aktürkoğlu'nun etkililiği sayesinde tepki gösteren takımın hakimiyetine katkıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Atılan manşetler efsane! Bütün Portekiz, Kerem ve Orkun'u konuşuyor

MİLLİ YILDIZLAR İÇİN ÖVGÜ DOLU İFADELER

Diario de Noticias ise "Kolay görünüyordu, karmaşıklaştı ama sonra Türk büyüsü ortaya çıktı" başlığına yer verdiği haberde "Benfica, Rio Ave karşısında 2-0 galip durumdaydı ancak Florentino'nun inanılmaz hatası sonucu beraberlik golünü yedi ancak Aktürkoğlu yedek kulübesinden oyuna girerek Kartallar'a galibiyeti getirdi.Türk futbolcu, harika bir vuruşla Benfica'yı yeniden öne geçirdi" yorumu yapıldı.

O Jogo'da ise maç haberi "Kökçü koordine ediyor, Aktürkoğlu çözüyor" başlığıyla verildi.

Atılan manşetler efsane! Bütün Portekiz, Kerem ve Orkun'u konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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